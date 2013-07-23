В Мытищах появятся две станции метро

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В подмосковных Мытищах в недалеком будущем появятся две станции метро, которые свяжут город с Москвой. Строительство начнется не ранее 2015 года.

"Выполнение работ стоит в планах за 2015 годом. Это в том числе связано с решением вопросов по земельным участкам, потому что мы также идем по территории Московской области", - сообщил в эфире телеканала "Москва 24" врио главы департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

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Решение этих проблем движется в фоновом режиме, отметил Бочкарев, и особых трудностей вызвать не должно.

По словам чиновника, вопрос о проведении метро в Зеленоград и Королев также будет решаться после 2015 года. "Это необходимо обсуждать уже после того, как мы решим все вопросы, необходимые вот в самых вопиющих местах", - отметил он.