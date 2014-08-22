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22 августа 2014, 18:20

Экспертизы подтвердили отсутствие вредных веществ на станции "Лесопарковая"

метро исследования Андрей Бочкарев Лесопарковая

Фото: m24.ru

Экспертизы подтвердили отсутствие вредных веществ в воздухе станции метро "Лесопарковая" Бутовской линии, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

В июле и августе в трех лабораторих были проведены экспертизы проб воздуха из помещений "Лесопарковой". Глава департамента строительства Андрей Бочкарев отметил, что пробы воздуха на станции брали несколько раз в сутки. "Отбор проб воздуха осуществлялся последовательно несколько раз в сутки во всех помещениях станции "Лесопарковая": в вестибюле, диспетчерской, на станционной платформе, в технических и служебных помещениях, в месте воздухозабора на станцию", - пояснил он.

Лабораторные исследования производили федеральные и московские лаборатории и исследовательские центры. Все учреждения дали заключение, что концентрация стирола не превышает допустимых норм - 0,04 мг/м³.

По словам Бочкарева, пассажиры и работники метрополитена могут не опасаться за свое здоровье.

Независимые экологи также дали заключение о том, что станция безопасна для пассажиров. Как отметил технический директор ассоциации независимых лабораторий "ТестЭко" Александр Кукса, никакого превышения вредных веществ не было выявлено.

"Периодически появляется информация о превышении содержания вредных веществ в помещениях метрополитена на станции "Лесопарковая". Наша лаборатория после таких сообщений каждый раз выезжает на место, отбирает пробы воздуха и проводит исследования", - сказа он.

Как пояснил Кукса, весной экологами был зафиксировано незначительное превышение концентрации содержания отдельных вредных веществ в воздухе. "Летом все анализы показали, что санитарные нормы по содержанию этого вещества не превышены. Опасности для здоровья пассажиров и сотрудников метрополитена нет", - подытожил он.

Напомним, в апреле 2014 года в СМИ появились сообщения о превышении на станции "Лесопарковая" допустимых норм концентрации вредных веществ в воздухе.

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