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22 августа 2014, 16:10

23 августа часть "красной" ветки метро закроют на ремонт

метро транспорт ремонт ремонт путей закрытые станции

Фото: Агентство "Москва"

Участок Сокольнической линии метро от станции "Комсомольская" до "Парка Культуры" 23 августа будет закрыт из-за капитального ремонта путей. Как сообщили m24.ru в пресс-службе Московского метрополитена, движение на участке перекроют в обоих направляениях до 5.30 утра 24 августа.

Наше издание уже писало о том, что на "красной" ветке метрополитена меняют пути. Первый этап ремонтных работ проходил 19 июля: чтобы заменить рельсы и шпалы, для пассажиров закрыли шесть станции Сокольнической линии: "Красные ворота", "Кропоткинскую", "Чистые пруды", "Лубянку", "Охотный ряд" и "Библиотеку имени Ленина".

23 августа пройдет второй этап ремонта: те же станции вновь будут закрыты для входа, выхода и пересадки. В это время поездом можно будет проехать только от "Улицы Подбельского" до "Комсомольской" и от "Парка Культуры" до "Юго-Западной".

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Чтобы свести к минимуму неудобства москвичей, на один день изменят режим работы городского наземного транспорта: на маршруты в зоне ограничений выпустят больше автобусов и троллейбусов, к тому же они будут курсировать с уменьшенными интервалами.

Пассажиры метро смогут добраться до станции "Кропоткинская" на троллейбусах №1, 15, 31 от "Пушкинской", а до станции "Красные Ворота" – троллейбусом маршрута "Б" от "Курской" и "Сухаревской". Остальные закрытые станции связаны пересадками с другими линиями метрополитена.

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