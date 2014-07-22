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22 июля 2014, 17:32

Внеплановая проверка не выявила нарушений в столичном метро

метро метрополитен проверки внеплановые проверки

Фото: ИТАР-ТАСС

С 17 по 21 июля в столичном метрополитене была внеплановая проведена проверка, которой подверглись все подразделения подземки. Нарушений, угрожающих безопасности движения поездов, выявлено не было, сообщает пресс-служба метро.

Согласно решению специалистов комиссии, все технические устройства инфраструктуры метрополитена соответствуют требованиям правил технической эксплуатации метрополитенов России, а также техническим нормам содержания.

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Проверка затронула 437 стрелочных переводов и устройства диспетчерской централизации во всех электродепо столицы. В течение недели проверяли также состояние тоннелей, притоннельных сооружений, водоотводящих устройств. Специалисты осмотрели электрооборудование и кабели.

Эскалаторы и лифты московского метро прошли ежегодное техническое освидетельствование, в настоящий момент они находятся в исправном состоянии и готовы перевозить пассажиров.

Что касается службы подвижного состава, то был проведен внеплановый осмотр зданий, сооружений, оборудования на территориях электродепо города. Проверено техническое состояние составов и моторно-рельсового транспорта.

Уточняется, что были проверены также готовность персонала к выполнению различных работ и соблюдение нормативов на участках существующих и строящихся линий и станций метро.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. В результате ЧП более 20 человек погибли и более 200 обратились за медицинской помощью. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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21 июля задержаны возможные виновники трагедии - 31-летний замначальника дистанции капитального ремонта службы пути ГУП "Московский метрополитен" Алексей Трофимов и 55-летний директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов. 22 июля следствие подало в Басманный суд ходатайство об аресте Круглова.

Также подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда. В настоящее время они арестованы.

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