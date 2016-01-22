Видеоархив работы контролеров создали в Москве

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
В столице создали видеоархив работы контролеров. Материалы в нем будут храниться два месяца, за это время нарушители должны оплатить штраф, сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".
Портативные видеорегистраторы выдали контролерам в октябре прошлого года. Метрополитену было предоставлено 300 приборов, еще 200 устройств выдали контролерам наземного транспорта.
В пресс-службе отметили, что за минувший год 16 работников "Организатора перевозок" ушли на больничный из-за противоправных действий пассажиров.
Записи просматривают не только в случае появления жалоб на контролеров, но и в профилактических целях. Благодаря этому в учреждении надеются повысить культуру общения с пассажирами и предупреждать возможные нарушения должностных инструкций.
Если пассажир хочет оспорить выписанный штраф, ему необходимо обратиться в "Организатор перевозок" с письменным заявлением. В таком случае, ему смогут предоставить запись из архива.
Гаджеты могут работать в течение всего дня и даже в темное время суток. Камеры прикреплены на форму контролеров, а рядом закреплен заметный бейдж, предупреждающий пассажиров о записи.
Весной 2016 года контролеры начнут блокировать транспортное приложение социальных карт, которыми незаконно пользуются посторонние люди. Разблокировать его сможет только сам владелец, обратившись с письменным заявлением. При этом в 2015 году количество "проходов" в метро по чужой социальной карте увеличилось на 110%.
Напомним, что с января этого года контролеры не изымают социальные карты, а штрафуют пассажиров за "использование чужих льгот". Сейчас штраф за безбилетный проезд состаляет 1000 рублей, за проезд по чужой соцкарте – 2500 рублей.
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