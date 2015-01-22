Участок "фиолетовой" ветки внутри кольца закроют на день 14 февраля

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Участок Таганско-Краснопресненской линии метро внутри кольца закроют на один день для проведения "технологического окна", сообщил начальник службы пути Московского метрополитена Роман Цуканов.

По его словам, 14 февраля на данном участке будут закрыты все станции. В работах задействуют от 500 до 700 человек, передает корреспондент M24.ru.

Начальник столичной подземки Дмитрий Пегов отметил, что власти стараются подтянуться и выполнить большой объем работ по обновлению инфраструктуры. При этом очень сложно проинформировать всех пассажиров.

"Проинформировать всех людей о "технологических окнах" невозможно. Мы обсуждаем вопрос информирования о ремонтных работах на английском языке", - сказал Пегов. Он добавил, что через год-два власти откажутся от "технологических окон".

Главный диспетчер метрополитена Андрей Жабин рассказал, что служба пассажиропотоков анализирует, сколько людей перевозит метро в разные дни. На основании этих данных выбираются даты технологических окон.

Напомним, в 2014 году было проведено пять удлиненных "технологических окон" по 26 часов. "Два окна мы провели внутри кольца Сокольнической линии, два окна – по Замоскворецкой линии и одно окно по Арбатско-Покровской линии", - уточнил Цуканов.

Кроме того, в 2015 году на станциях "Бауманская", "Проспект Мира" (кольцевая), "Ботанический сад" и "Фрунзенская" заменят эскалаторы, которые отработали свой срок эксплуатации – от 30 до 50 лет.

На пяти станциях метро заменят эскалаторы до конца 2015 года

Ремонт на станции "Бауманская" проведут с февраля по декабрь текущего года. Вместо трех эскалаторов там появятся четыре. Работы на станции "Проспект Мира" (кольцевая) начнутся в апреле 2015 года и завершатся в апреле 2016-го. Там также появится четвертый эскалатор. С апреля 2015 по февраль 2016-го будут ремонтировать станцию "Ботанический сад". Количество эскалаторов останется прежним – три эскалатора.

С июня 2015 по август 2016-го проведут ремонт станции "Фрунзенская". Вместо трех эскалаторов там будут работать четыре.

Как ранее сообщало M24.ru, в 2015 году в столичной подземке планируется провести ряд ремонтных работ. Так, будут заменены стрелочные переводы и закреплены пути. В первом квартале будущего года для осуществления работ планируется временно закрыть несколько станций "красной" и "зеленой" веток.

Как отметил заместитель начальника службы пути метро Николай Екимов, в 2015 году ремонтные работы в подземке будут проводить как в рамках ночных, так и в рамках удлиненных технологических окон. Это означает, что участки веток метрополитена, где необходимо провести ремонт, будут периодически закрывать по выходным.

Екимов напомнил, что сейчас удлиненные технологические окна по выходным назначаются на участках различных веток внутри кольца. Там, по его словам, самые старые пути.

"В 2015 году планируется закончить все работы на путях внутри кольца", - добавил заместитель начальника службы пути метро.