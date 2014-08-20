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20 августа 2014, 17:10

Задымление на станции "Савеловская" не повлияло на работу метро

метро пожары транспорт дым чп Савеловская

Фото: m24.ru/ Евгения Смолянская

Во вторник днем в подземном переходе, где расположен вход на станцию "Савеловская", начался небольшой пожар, и дым проник на станцию метрополитена. Однако очаг возгорания быстро потушили, и происшествие не повлияло на работу Серпуховско-Тимирязевской линии.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе департамента транспорта, задымление в переходе, ведущем на станцию "Савеловская", не было связано с работой метро. Появление дыма вызвано бытовыми причинами: случилось возгорание в расположенном в переходе подсобном помещении. Происшествие не изменило график движения поездов по "серой" ветке метро и не отразилось на безопасности пассажиров: станция продолжала работать в штатном режиме. К 15.13 возгорание было ликвидировано.

Как сообщал ранее Коммерсантъ, для ликвидации возгорания на место прибыли три пожарных расчета. Во время тушения пожара один из входов в метро был временно закрыт.

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