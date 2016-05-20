На Филевской линии запустят именной поезд в честь Шекспира

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

На Филевской линии метро запустят тематический поезд в честь Уильяма Шекспира. Событие приурочат к 400-летней годовщине памяти поэта и Году русского языка и литературы, сообщает Агентство "Москва".

Состав "Шекспировский страсти" будет курсировать по Филевской линии в течение шести месяцев, начиная с 24 мая.

С внешней стороны вагонов разместят фотографии людей с различными эмоциями. Каждый портрет будет окружен эмодзи на темы любви, ненависти, власти и смерти. Внутри вагонов те же символы проиллюстрируют цитаты известных произведений Шекспира. Таким образом, пассажиры поезда смогут представить себя героями знаменитых пьем автора.

Кроме того, в поезде будут оборудованы точки для снятия селфи и специальные интернет-платформы, которые проинформируют любознательных пассажиров о драматурге и позволят принять участие в различных конкурсах.

Новые именные поезда в метро

Ранее m24.ru сообщало, что в июне в столичном метро запустят три поезда, посвященных 80-летию "Союзмультфильма".

Каждый из десяти вагонов этих поездов будет оформлен кадрами из мультфильмов, знакомых всем с детства. Стены поездов украсят цитаты мультипликационных персонажей, а также фотографии режиссеров "Союзмультфильма".

Как отмечается, цель проекта не только показать кадры из знаменитых мультфильмов, но и рассказать о людях, которые стояли за созданием любимых всеми образов. В вагонах можно будет прочитать интересные факты из биографий знаменитых мультипликаторов и занимательные истории, происходившие во время создания мультфильмов.

Последний вагон каждого из поездов проиллюстрируют кадрами современных работ режиссеров “Союзмультфильма”, которые занимали призовые места на фестивалях.