Cбой в движении поездов произошел на МЦК

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Cбой в движении поездов произошел на Московском центральном кольце, сообщает канал МЦК в Telegram.

По техническим причинам на станции Ростокино остановилась "Ласточка", следовавшая против часовой стрелки. Чтобы предотвратить скопление поездов, на ближайших станциях также остановили движение.

В 7:51 движение поездов восстановили, интервал между составами также входит в норму. К выходу на линию готовятся резервные "Ласточки", чтобы устранить образовавшиеся в некоторых местах разрывы.

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