Сегодня в СМИ: фиктивные браки и школьная форма

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За фиктивные браки дадут реальные сроки

Госдума рассмотрит в первом чтении поправки к Уголовному кодексу (УК) РФ, которые вводят уголовную ответственность за заключение фиктивных браков. Об этом сообщает "Коммерсант".Речь идет об иностранцах, оформляющих брачный союз ради получения разрешения на временное проживание или гражданства РФ. Если инициативу одобрят, нарушителям будет грозить до трех лет лишения свободы.

Коллегиям присяжных хотят расширить компетенцию

19 февраля зампред Верховного суда (ВС) России Владимир Давыдов представил предложения ВС по реформированию суда присяжных. Такое поручение ранее давал президент Владимир Путин, передает "Коммерсант". Среди предложений ВС – вернуть институт народных судебных заседателей и расширить компетенцию суда присяжных. Кроме того, предлагается "сократить число присяжных заседателей в областных и равных им судах до семи" (сейчас их 12).

Строить торговые центры в Москве становится невыгодно

По итогам 2015 года будет заморожено не менее 40% строящихся в Москве торговых центров, пишет "Коммерсант". Это в два раза больше, чем во время экономического кризиса в 2009 году. Причина – отсутствие банковского финансирования и сокращение спроса со стороны ритейлеров на новые торговые площади. Если ситуация не изменится, строить такие объекты будет невыгодно еще как минимум несколько лет.

В ФАС собираются следить за ростом цен на самые главные товары на прилавках

В этом году в России будут взяты под контроль цены на лекарства, передает "Российская газета". В Федеральной антимонопольной службе не позволят продавцам воспользоваться экономической ситуацией в стране для собственного обогащения. В противном случае у коммерсантов изымут 15 процентов торгового оборота, а это зачастую миллиарды рублей.

Госдума продлит бесплатную приватизацию жилья до 2016

Госдума пойдет на встречу гражданам, которые по разным причинам не успели оформить в собственность городское жилье, а также дачные участки и дома. Об этом сообщает "Российская газета". Бесплатная приватизация жилья и так называемая "дачная амнистия" должны были завершиться 1 марта нынешнего года. Однако если "акцию" для дачников, как ожидается, продлят на три года, то для нанимателей квартир – на один.

Столичная подземка начала модернизацию

Столичная подземка начала модернизацию, пишет "Российская газета". В середине февраля пассажиры вновь столкнулись с так называемым технологическим окном, когда на сутки закрылась часть Таганско-Краснопресненской линии. 28 февраля на 24 часа встанет участок Серпуховско-Тимирязевской ветки - от "Чеховской" до "Серпуховской". В майские праздники не будет работать участок Сокольнической линии от "Университета" до "Тропарево". Всего таких временных ограничений в работе подземки в этом году запланировано не менее 20.

По словам начпльника столичной подземки Дмитрия Пегова, есть трехлетняя программа модернизации инфраструктуры метрополитена. «В ее рамках мы и планируем завершить основные работы. Сменим рельсы на бесстыковые, по которым поезд идет без привычного грохота. Уберем устаревшие деревянные шпалы. Обновим энергоснабжение. Поменяем щебенку в тоннелях – в центральной части метрополитена она давно превратилась в песок. И вернемся к работе без окон!, - сказал Пегов.

Оптимизация наркополиции начнется весной

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков сохранится как самостоятельное ведомство. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на главу ведомства Виктора Иванова. По его словам, ФСКН подготовила предложения по оптимизации численности. Сокращение будет на 10-15 процентов, но оно не коснется оперативных подразделений. Он подчеркнул, что в ликвидации госнаркоконтроля могут быть заинтересованы наркомафия и "недоброжелатели России". Сокращение численности наркополиции может быть проведено уже этой весной.

У школьной формы появится единый ГОСТ

Попытка перевести российских школьников на единый стиль одежды столкнулась с серьезными трудностями, сообщает MK.ru. Мощностей российского швейпрома не хватает, и существенную часть форменной одежды приходится закупать за рубежом, преимущественно в Китае. И чтобы сэкономить производители гонят дешевый синтетический товар: контрольные закупки свидетельствуют, что 142 из 174 закупленных образцов, не соответствуют требованиям технического регламента. А, значит, вредными для здоровья являются более 8 комплектов школьной одежды из каждой 10. Чтобы покончить с этим, производители решили ввести ГОСТ на школьную форму.