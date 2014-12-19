"Тройку" можно пополнить в банкоматах Банка Москвы

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Пополнить электронный кошелек транспортной карты "Тройка" теперь можно в банкоматах Банка Москвы. Услуга будет доступна почти в тысяче банкоматов, в том числе установленных в метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Чтобы пополнить "Тройку" с помощью банкомата, в меню устройства необходимо выбрать раздел "Оплата "Тройки". Внести средства на транспортную карту можно как наличными, так и при помощи банковской карты любого банка. Зачисление средств проходит без комиссий.

Пополнение баланса карты с помощью банкоматов производится в два этапа. После перечисления средств их необходимо записать на саму "Тройку". Сделать это можно с помощью информационных терминалов, установленных на каждой станции метро.

Где можно пополнить карту "Тройка"

Напомним, пополнить "Тройку" сейчас можно не только в кассах перевозчиков, но и с помощью терминалов партнеров проекта, на станциях городского велопроката "Велобайк". Кроме того, внести средства можно на портале Troika.mos.ru или с помощью "Яндекс.Деньги".

Этой картой можно оплатить проезд на всех видах городского транспорта Москвы. На "Тройку" также можно записать билеты на городской транспорт, билеты на электрички, аэроэкспрессы.

В 2015 году Сбербанк планирует массовый выпуск "Банковской транспортной карты" с приложением "Тройка". Такую карту можно будет пополнить в любом банкомате Сбербанка или в кассах метрополитена. Оплатить проезд можно будет просто приложив карту к турникету. Деньги спишутся благодаря бесконтактной технологии PayPass.

К весне будущего года "Тройку" также можно будет привязать к номеру мобильного телефона. Это позволит восстановить ее в случае потери. В те же сроки разработают мобильное приложение для "Тройки".