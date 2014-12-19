На едином транспортном портале Москвы запустили трансляции с дорожных камер

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Московские власти в тестовом режиме запустили единый транспортный портал - transport.mos.ru. Как пояснила M24.ru замглавы департамента транспорта Алина Бисембаева, пользователи смогут смотреть на нем онлайн картинку с камер видеонаблюдения на дорогах. Официально портал будет открыт в начале января 2015 года.

"Мы уже запустили портал в тестовом режиме, всячески апробируем его. Официальный запуск запланирован на начало января. На портале есть функция просмотра камер, которые установлены на дорогах. Можно подключиться к камере и увидеть, есть ли пробка на конкретном участке дороги или в тоннеле", - рассказала Бисембаева.

Сейчас на сайте доступна картинка с 86 камер. Так, можно посмотреть, как движется поток машин на Волгоградском и Рязанском проспектах, на Садовом кольце рядом с метро "Павелецкая", на улице Большая Ордынка и так далее. Напомним, на перекрестках установлено 2,5 тысяч камер видеонаблюдения. Еще порядка 700 камер, расположенных в местах массового скопления, выходят на дороги. Они были поставлены в рамках развития общегородской системы видеонаблюдения. Напомним, что трансляцию еще с 59 дорожных камер видеонаблюдения можно посмотреть на сайте M24.ru. Там доступны в том числе онлайн-трансляции с Тверской улицы, Чистопрудного бульвара, Фрунзенской набережной, Варшавского шоссе и так далее.

На едином транспортном портале также уже можно пополнить "Тройку" через интернет и проверить, есть ли лицензия у такси, которое едет по вызову. "Вы вызываете такси, получаете сообщение с номером машины и можете вбить его в поиск, чтобы удостовериться, официальное ли это такси", - пояснила Бисембаева.

Тестовая версия портала доступна по адресу transport.mos.ru. На сайте можно построить маршрут с учетом пробок на дорогах. Москвичи могут рассчитать, как быстрее добраться в нужное место на общественном транспорте и личном авто. В дальнейшем можно будет построить и самый дешевый маршрут. На сайте также доступна карта пробок с прогнозом на час вперед. Информация совпадает с данными сервиса "Яндекс. Пробки". Ранее в мэрии обещали, что со временем карта пробок будет также строиться с учетом информации с 11 тысяч дорожных датчиков и статистике по передвижению сотовых абонентов (Floating Сar Data).

Пользователи единого транспортного портала уже могут познакомиться с картой пешеходных зон, велопарковок, велопроката, велосипедных дорожек и предложить свой вариант, где стоит проложить новый путь для велобайкеров.

Кроме того, на портале уже есть карта платных парковок, перехватывающих стоянок у метро и стоянок такси. Для каждой парковки указан адрес, стоимость, вместимость и точное месторасположение: например, "заездной карман на перекрестке у магазина "Продукты".

На сайте работает схема действующих и строящихся транспортно-пересадочных узлов. Пассажиры могут увидеть и схему движения коммерческих автобусов, на которой указана длина каждого маршрута, количество остановок, максимальный и минимальный интервал движения. Наконец, на едином портале публикуются транспортные новости и информация о перекрытиях дорог.

Московские власти в 2012 году заявили о намерении создать онлайн-сервис, посвященный ситуации на дорогах. В сентябре 2014 года мэрия

Московские власти в 2012 году заявили о намерении создать онлайн-сервис, посвященный ситуации на дорогах. В сентябре 2014 года мэрия подписала соглашение с "Яндексом", в рамках которого город и компания начали вместе развивать онлайн-сервисы. На едином портале, помимо данных о пробках от "Яндекса", появилось расписание пригородных поездов на базе сервиса "Яндекс.Электрички".



Завкафедры робототехники и телематики МАДИ Владимир Власов считает, что в дальнейшем на портале можно организовать просмотр всех камер на дорогах. "На сайте просто даются точки доступа к камерам. Это не значит, что все камеры находятся в прямом эфире. Все зависит от количества пользователей. Маловероятно, что смотреть картинку в одной точке одновременно смогут несколько тысяч пользователей. Обычно это доступно нескольким сотням человек, все зависит от мощности провайдеров", - пояснил Власов.

Активист Федерации автовладельцев России Вадим Коровин считает, что просмотр картинки с камер видеонаблюдения будет очень популярным сервисом у водителей. По его словам, обычные карты пробок с прогнозами могут ошибаться, "картинка" с камер дает более точную информацию о загруженности дорог. "На карте пробок могут быть перепутаны основная дорога и дублер, некорректно указано направление движения, приведены ошибочные временные расчеты. Водителям будет удобно посмотреть, что прямо сейчас происходит на том или ином участке дороги", - сказал Коровин.

По мнению активиста, прежде всего водителям нужна "картинка" с наиболее оживленных магистралей, где в "часы пик" образуются пробки и предзаторные ситуации. "Это вылетные магистрали и их пересечения с "кольцами". Маленькие улочки немногим будут интересны", - заключил Коровин.

София Сарджвеладзе