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19 августа 2014, 09:23

На "оранжевой" линии метро начали монтировать оборудование для Wi-Fi

метро Wi-Fi бесплатный беспроводной интернет

Фото: ИТАР-ТАСС

На Калужско-Рижской линии столичной подземки начали монтировать оборудование для беспроводного доступа в интернет, сообщили M24.ru в пресс-службе компании-оператора связи "МаксимаТелеком".

Точная дата запуска сети станет известна в начале сентября. При этом пассажиры уже могут временами "видеть" сеть, но интернет появится только по окончании монтажных работ.

Добавим, что 5 августа Wi-Fi подключили на Замоскворецкой линии. Она стала шестой веткой, где есть беспроводной интернет.

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Wi-Fi в метро уже пользуются пассажиры Каховской, Кольцевой, Калининской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линий, интернет есть на половине веток метрополитена.

До конца текущего года сеть Wi-Fi появится на всех линиях. Ежедневно услугой пользуется более 400 тысяч пассажиров, совершающих около 500 тысяч подключений, что составляет 18% от общего среднесуточного пассажиропотока на оборудованных линиях.

Напомним, что проект по предоставлению бесплатного доступа в интернет в поездах метро реализуется с сентября прошлого года.

Wi-Fi на всех линиях метро появится до конца года

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