Из аварии в метро будут сделаны кадровые выводы - мэр

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Кадровые выводы из аварии в московском метро будут сделаны еще до того, как следствие применит свои санкции. Об этом заявил мэр Москвы во время открытия движения поездов по аварийному участку Арбатско-Покровской линии.

Кроме того, по словам Сергея Собянина, Счетная палата Москвы проверит финансово-экономическую деятельность и эффективность вложений, которые город расходует на метрополитен.

Напомним, движение на "синей" ветке было восстановлено в ночь с 18 на 19 июля.

Мэр поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии.

Он отметил, что была проделана "колоссальная работа в самых стесненных и сложнейших условиях".

"Тем не менее, работы на стадии ликвидации аварии не заканчиваются. В метрополитене продолжается внеплановая ревизия, которая еще раз проверит уровень безопасности и наметит дополнительные меры по улучшению технического состояния метрополитена", - добавил добавил Сергей Собянин.



Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.