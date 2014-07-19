19 июля перекроют участок Сокольнической линии метро

Перекрытие движения на участке Сокольнической линии метро

Участок "красной" ветки метро 19 июля перекроют на один день из-за капитального ремонта путей. Поезда не будут ходить от "Комсомольской" до "Парка Культуры", сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Станции "Красные ворота", "Чистые пруды", "Лубянка", "Охотный ряд", "Библиотека имени Ленина", "Кропоткинская" будут закрыты для входа, выхода и пересадки в течение всего дня. Движение на данном участке Сокольнической линии также не будет осуществляться.

Поезда будут ходить от "Бульвара Рокоссовского" (бывшая "Улица Подбельского") до "Комсомольской", а также от "Парка Культуры" до "Юго-Западной". Работу временно закрытых станций возобновят в воскресенье, 20 июля, в 5.30. После завершения ремонтных работ платформы начнут функционировать в штатном режиме.

19 июля пассажиры смогут объехать закрытый участок по Кольцевой линии, а также воспользоваться троллейбусом, трамваем или автобусом. До станции "Кропоткинская" от "Пушкинской" будут следовать троллейбусы номер 1, 15, 31, а до "Красных Ворот" от "Курской" и "Сухаревской" – троллейбусы маршрута Б (идут по Садовому кольцу).

"Нам удалось оптимизировать технологию проведения ремонта: участок Сокольнической линии будет закрыт лишь на одну субботу, а не на четыре, как мы планировали изначально. Мы просим москвичей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с закрытием участка. Своевременное выполнение всех технических работ – залог бесперебойной работы московского метро. В течение дня ремонт будет полностью завершен", – рассказал заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

В ведомстве отмечают, что летом в субботние дни пассажиропоток в метро значительно снижается, поэтому ограничение работы линии не доставит значительных неудобств москвичам и гостям столицы.

Напомним, ранее специалистами метрополитена рассматривался вариант закрытия линии по субботам на протяжении всего месяца – в это время фиксируется минимальный пассажиропоток, – но властям удалось найти альтернативное решение, позволяющее не блокировать участок.