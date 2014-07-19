Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

19 июля 2014, 01:08

19 июля перекроют участок Сокольнической линии метро

метро транспорт ограничение движения Сокольническая линия закрытие станций

Перекрытие движения на участке Сокольнической линии метро

Участок "красной" ветки метро 19 июля перекроют на один день из-за капитального ремонта путей. Поезда не будут ходить от "Комсомольской" до "Парка Культуры", сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Станции "Красные ворота", "Чистые пруды", "Лубянка", "Охотный ряд", "Библиотека имени Ленина", "Кропоткинская" будут закрыты для входа, выхода и пересадки в течение всего дня. Движение на данном участке Сокольнической линии также не будет осуществляться.

Поезда будут ходить от "Бульвара Рокоссовского" (бывшая "Улица Подбельского") до "Комсомольской", а также от "Парка Культуры" до "Юго-Западной". Работу временно закрытых станций возобновят в воскресенье, 20 июля, в 5.30. После завершения ремонтных работ платформы начнут функционировать в штатном режиме.

Ссылки по теме

19 июля пассажиры смогут объехать закрытый участок по Кольцевой линии, а также воспользоваться троллейбусом, трамваем или автобусом. До станции "Кропоткинская" от "Пушкинской" будут следовать троллейбусы номер 1, 15, 31, а до "Красных Ворот" от "Курской" и "Сухаревской" – троллейбусы маршрута Б (идут по Садовому кольцу).

"Нам удалось оптимизировать технологию проведения ремонта: участок Сокольнической линии будет закрыт лишь на одну субботу, а не на четыре, как мы планировали изначально. Мы просим москвичей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с закрытием участка. Своевременное выполнение всех технических работ – залог бесперебойной работы московского метро. В течение дня ремонт будет полностью завершен", – рассказал заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

В ведомстве отмечают, что летом в субботние дни пассажиропоток в метро значительно снижается, поэтому ограничение работы линии не доставит значительных неудобств москвичам и гостям столицы.

Напомним, ранее специалистами метрополитена рассматривался вариант закрытия линии по субботам на протяжении всего месяца – в это время фиксируется минимальный пассажиропоток, – но властям удалось найти альтернативное решение, позволяющее не блокировать участок.

Фото: dt.mos.ru

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать