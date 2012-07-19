Реконструкцию станции метро "Лубянка" проведет инвестор

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Реконструкцией вестибюля станции метро "Лубянка", расположенного в здании универмага "Центральный Детский мир", займется инвестор реконструкции универмага компания ОАО "Лубянка-Девелопмент", сообщается в пресс-релизе Москомстройинвеста.

"В первом пролете здания на минус первом и первом этажах находится один из вестибюлей станции метро "Лубянка", имеющий выход на Театральный проезд", - говорится в сообщении.

Сохранение существующих конструкций вестибюля при проведении работ по приспособлению здания для современного использования невозможно, так как при реставрации фасадов будут усилены фундаменты, обновлена кирпичная кладка наружных стен, а несущая функция с фасада будет перенесена на остальные конструкции здания.

Сроки проведения работ не сообщаются.

Напомним, общая площадь вестибюля станции составляет 243,4 квадратных метра. Данная территория находится в собственности Москвы и передана на праве хозяйственного ведения в ГУП "Московский метрополитен". Существующее здание универмага "Детский мир" внесено в Городской реестр недвижимых памятников истории и культуры.