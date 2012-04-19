Обзор московских газет: 19 апреля

Накануне массовой регистрации партий московские власти планируют расширить список адресов, где можно проводить митинги, и создать в парках места для одиночных выступлений по аналогии с Гайд-парком. В центре города такую роль могут отвести ЦПКиО им. Горького. "Ведомости"

Радиостанция "Говорит Москва" перешла под контроль правительства Москвы. Принадлежащее городу ОАО "Электронная Москва" выкупило у вице-губернатора Петербурга Василия Кичеджи и Александра Змихновского 60 процентов ОАО "Концерн "Радио-Центр", управляющего радиостанцией "Говорит Москва". За этот пакет столичные власти, уже владеющие 40 процентами "Радио-Центра", были готовы заплатить 140 миллионов рублей, ранее рассказывал руководитель столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников. "КоммерсантЪ"

Совершать пробежки по новым правилам научат посетителей Парка культуры имени Горького. С 1 мая там откроется специальный беговой клуб. Как рассказали "МК" сотрудники парка, в новом беговом клубе будет продумано все - от маршрутов и инфраструктуры до компании и разнообразных видов тренировок. "Московский комсомолец"

С инициативой провести "Фестиваль свободы" 1 Мая выступил соучредитель ПАРНАСа Борис Немцов. В заявке, которую оппозиционеры отправили в мэрию, указан тот же маршрут, что и во время шествия 4 февраля. Протестующие хотят пройти по Якиманке, а затем устроить митинг на Болотной площади. "Московский комсомолец"

Работу ряда столичных муниципальных собраний парализовало присутствие независимых депутатов. В субботу в Москве пройдет Съезд независимых муниципальных депутатов, которые обсудят дальнейшую стратегию своего поведения. "Независимая газета"

Москвичи и чиновники спорят о местах строительства церквей. Устроить строительство храмов в Москве призвал депутат Госдумы Владимир Ресин: вместо предусмотренных действующей программой 200 церквей он предлагает возвести 591. Как выяснили "НИ", москвичи постройку храмов поддерживают, но не в своих дворах. "Новые известия"

Принадлежащий Столичной страховой группе торгово-деловой центр "галерея "Актер" на Тверской выставлен на продажу. Стоимость одного из знаковых объектов Москвы оценивается в $195 млн. "КоммерсантЪ"

Рабочие места московских муниципальных служащих обновят в ближайшие месяцы. На закупку новых компьютеров и ноутбуков для них мэрия выделила более 500 миллионов рублей. Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий. "Известия"

Мэрия намерена провести глобальное исследование столичного климата с учетом всех его изменений за последние 30 лет для разработки новой градостроительной концепции. Планируется, что результаты позволят сделать знания более энергоэффективным и снизить энергозатраты при строительстве в среднем на 15-20 процентов. В долгосрочной перспективе это может уменьшить динамику повышения средней температуры в городе. "Известия"

Московская подземка проводит конкурс на лучший логотип к своему 77-му дню рождения. Как сообщил представительно метро, итоги будут подведены 30 апреля. Работа-победитель появится на специальных праздничных билетах на две поездки и сувенирной продукции. А все пассажиры, приславшие работы, попадут на ночной концерт на одной из станций метро. "Известия"