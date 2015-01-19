Обязательную идентификацию в сети Wi-Fi ввели на "красной" ветке метро

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Обязательная идентификация пользователей Wi-Fi заработала на Сокольнической линии метрополитена, сообщил Агентству "Москва" глава направления внешних коммуникаций компании-провайдера "МаксимаТелеком" Илья Грабовский.

Он подчеркнул, что на Калининской и Люблинско-Дмитровской линиях обязательная идентификация появится до конца января, к весне ее введут на всех линиях метро.

Напомним, идентификация проходит через SMS. На телефон приходит код доступа, пользователь вводит его в окне авторизации и попадает на сайт, после чего может пользоваться бесплатным интернетом.

Грабовский уточнил, что пока пользователь сможет воспользоваться интернетом даже в тот момент, пока он ждет сообщение. "Если пассажир выйдет из метро и ему придет сообщение, то он все равно сможет авторизоваться", - добавил представитель компании.

Обязательная авторизация сейчас введена на Кольцевой линии метро, а также при подключении к Wi-Fi в районе пешеходной зоны на улице Покровка. Основным способом доступа к бесплатному беспроводному интернету остается авторизация через SMS. Ранее москвичи выбрали этот способ в ходе голосования на сервисе электронных референдумов "Активный гражданин".

В департаменте информационных технологий отметили, что будут рассматриваться и альтернативные способы подключения, к примеру, по логину и паролю столичного портала госуслуг.

Напомним, что к Чемпионату мира по футболу в 2018 году количество точек доступа к городской сети Wi-Fi планируется увеличить от трети до двух раз.

Сейчас в городской сети Wi-Fi порядка 6,5 тысяч точек, планируется увеличить их число до двух раз к 2018 году. Новые точки доступа будут строиться за счет операторов, а столичные власти обеспечат места для установки оборудования.