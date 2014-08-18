Москва выбрала место размещения двух станций Кожуховской линии метро

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Власти Москвы выбрали для размещения станций "Салтыковская улица" и "Косино-Ухтомская" Кожуховской линии метрополитена два участка на востоке столицы, следует из проекта распоряжения департамента городского имущества города.

Под станцию метро "Салтыковская улица" выбран участок на улицах Салтыковская и Наташи Качуевской в ВАО. Для размещения станции "Косино-Ухтомская" выбран участок на пересечении улицы Каскадной и улицы Красковской.

Добавим, что площадь участка под метро "Салтыковская улица" составляет 44,3 тысячи квадратных метров, под станцию "Косино-Ухтомская" - 68,41 тысячи квадратных метров.

"Москва строится": Кожуховска​я линия метро

Кожуховская - новая линия метро. Она начнется о станции "Авиамоторная" и пройдет по территории Юго-Восточного и Восточного округов и соединит Некрасовку с другими районами Москвы. Всего откроют восемь новых станций. Протяженность ветки составит почти 17 километров.

Как сообщал ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, движение по Кожуховской линии метро планируют пустить одновременно, открыв все станции сразу. Полностью ветка заработает в 2015-2016 годах.