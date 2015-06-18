Пассажирам метро раздадут в жару 300 тысяч бутылок воды

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Пассажирам столичного метро в случае жары раздадут 300 тысяч бутылок воды. Их можно будет получить на станциях, где температура превысит норму, сообщил заместитель начальника метро Юрий Дегтярев.

"Ежедневно, несколько раз в сутки, мы замеряем температуру, данные выкладывают на сайте метро. Мы приобрели 300 тысяч бутылок воды. Их будут раздавать пассажирам на станциях, где температура превысит норму, через 12 часов после того, как зафиксируют температуру выше 28 градусов", - передает слова Дегтярева корреспондент M24.ru.

В свою очередь, начальник столичной подземки Дмитрий Пегов рассказал, что от автоматов с водой в метро решили отказаться, так как пассажиры в прошлом году брали эту воду и торговали ей у входа в подземку. "Поэтому раздавать воду будут сотрудники, которые сами станут открывать крышку у бутылки", - уточнил Пегов.

Ранее сообщалось, что в жару пассажирам столичной подземки раздадут воду и веера. Всего в знойные дни планируется раздать свыше 200 тысяч бутылок с водой, 200 тысяч освежающих салфеток и 11 тысяч вееров.

Напомним, с наступлением лета столичный метрополитен перешел в усиленный режим работы. Служба пассажирских сервисов подготовила бутылки с водой и начнет их раздавать, если температура на станциях будет выше 28 градусов.

Работники службы безопасности, центра организации мобильности пассажиров и дежурный персонал станций прошли обучение по оказанию первичной помощи при перегреве. А на 16 станциях, где в 2014 году была зафиксирована пиковая температура, дежурят медики. Это:

"Речной вокзал";

"Сокол";

"Тверская";

"Беляево";

"Новые Черемушки";

"Профсоюзная";

"Академическая";

"Ленинский проспект";

"Рязанский проспект";

"Текстильщики";

"Кузьминки";

"Менделеевская";

"Савеловская";

"Тимирязевская";

"Петровско-Разумовская";

"Дмитровская".

