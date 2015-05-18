На станциях метро появятся зарядки для телефонов

Фото: mosmetro.ru

У пассажиров столичного метро появилась возможность заряжать мобильные телефоны и планшеты. На станции "Выставочная" установлено первое зарядное устройство и создана комфортная зона ожидания. Если сервис окажется востребованным пассажирами, аналогичные зоны ожидания появятся на других станциях метро, отмечают в пресс-службе метрополитена.

"Установка зарядных устройств на станции поможет быть на связи, даже если телефон разрядился в пути", – сказал первый заместитель начальника московского метрополитена Юрий Дегтярев.

Ранее M24.ru сообщало, что станции для зарядки телефонов появятся и в переходах столичной подземки.

Кроме того, зарядки для электронных устройств могут появиться и в наземном транспорте. Такое предложение обсуждалось в рамках конкурса для чиновников "Новаторы Москвы", объявленного столичной мэрией.

А зарядки для телефонов в поездах метро появятся, как ожидается, через три года. К 2017 году компания "Метровагонмаш" поставит столичной подземке около 700 таких вагонов.

По словам замгенерального директора компании Александра Никитенко, так как в метро есть Wi-Fi, телефоны разряжаются очень быстро, а специальные устройства в вагоне позволят практически полностью зарядить мобильные устройства за 6-7 минут.