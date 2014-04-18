Ликсутов: 80% сбоев в метро - из-за пассажиров, блокирующих двери

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Большинство задержек в движении поездов метро происходит по вине пассажиров, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов на лекции в университете им. Плеханова, которую транслировало M24.ru.

По его словам, пассажиры нередко держат дверь поезда и не дают ему вовремя уехать. Тем самым, они сбивают график движения в подземке. По словам Ликсутова, эта проблема существует во многих странах и решается по-разному. "Где-то стоят люди, которые запихивают всех в вагон, где-то стоят с палкой и бьют по рукам тем, кто держит вагон, но это не наш случай, конечно", - отметил Ликсутов.

Он заявил, что в Москве эта проблема будет решаться "методом убеждения".

Напомним, ранее московский метрополитен обратился в Мосгордуму с просьбой ужесточить наказание для зацеперов. Начальник подземки Иван Беседин заявлял M24.ru, что нарушителей нужно привлекать к уголовной ответственности и штрафовать на 10 млн рублей.