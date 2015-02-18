Строительство метро привело к "взрыву инвестиций" - Хуснуллин

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Строительство новых станций метро в столице приводит к существенному росту инвестиций. Об этом рассказал журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает корреспондент M24.ru

"Везде, куда приходит метро, начинается "взрыв инвестиций", - сказал он.

По словам Хуснуллина, сейчас в столице ведется строительство 60 километров метрополитена и 35 станций.

"Это даст колоссальный объем развития территорий вокруг тех объектов метрополитена, которые мы строим", - отметил он.

В 2015 году в Москве планируют открыть семь станций метро и построить 12 километров линий подземки, - добавил заммэра.

"В предыдущие три года мы построили в общей сложности 29 километров и 14 станций плюс четыре депо", - напомнил он.

Сейчас работы по строительству метрополитена ведутся на 170 строительных площадках, задействованы 26,5 тысяч человек, в том числе 15,5 тысяч строителей и 5,9 тысяч проектировщиков.

Ожидается, что в начале года заработают станции "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии, а также "Котельники" на "фиолетовой" ветке.

В сентябре запустят станции "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская" на Люблинско-Дмитровской линии .

До конца года на Замоскворецкой линии откроется станция "Технопарк", кроме того, на "зеленой" ветке запланирован запуск станции "Ховрино".

Первые станции Третьего пересадочного контура московского метро откроются в 2016 году. Речь идет о станциях "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "Ходынское Поле" и "Петровский Парк". Общая протяженность участка составит 10 километров. Всего построят свыше 30 километров линий, запустят 15 станций и 4 электродепо.

В январе этого года рабочие завершили проходку правого перегонного тоннеля между станциями "Ходынское поле" и "Петровский парк".