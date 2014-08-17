Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

17 августа 2014, 11:11

Станцию метро "Спартак" откроют в конце августа

метро проекты строительство метрополитена станция Спартак Сергей Собянин новые станции метро Калининско-Солнцевская линия

Пять станций метро откроют в Москве до конца года

Сразу пять станций метро заработают в Москве до конца года. Ближайшее открытие - платформа "Спартак". Ее запустят уже 27 августа, сообщает телеканал "Москва 24".

К 2020 году подземная сеть увеличится на 160 километров. Это рекордные показатели. Такими темпами метро не развивается нигде в мире.

Станция метро "Спартак" готовится к открытию

В последние годы для жителей столицы стало привычным слышать сообщения о строительстве новых станций метрополитена. В большинстве случаев станции мелкого заложения, глубиной около тридцати метров. Повсеместно используют буронабивные сваи - для укрепления стен котлована, а тоннели роют специальные машины. При этом станции делают в шаговой доступности для горожан. Через шесть лет 63 процента жителей смогут добираться до подземки пешком, до ближайшего метро человеку не придется идти больше 700 метров. Вместе с этим улучшится и ситуация на дорогах, утверждают эксперты.

Программа по созданию метро в шаговой доступности выполняется не первый год, работы идут одновременно по нескольким направлениям. Ярким примером можно считать новый участок Калининско-Солнцевской линии, которым будут пользоваться жители шести районов. Здесь три станции – "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки", которая пока будет конечной.

Ссылки по теме

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, основные работы, связанные со строительством "Раменок", будут закончены к 2015 году. В 2016 году осуществится запуск этой ветки.

"Работы ведутся по графику. В настоящие время два щита ведут проходку, им осталось пройти два километра до "Парка победы", - отметил директор ОАО Трансижстрой Анатолий Гончаров.

Помимо станции "Спартак" до конца 2014 года откроются "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево" и "Котельники". Чтобы не загрузить до предела кольцевую в центре города, сейчас строят Третий пересадочный контур, который примет на себя значительную часть пассажиропотока.

"Деловой центр получит еще одну дополнительную ветку метро, территория на Ходынке получит новую жизнь, Динамо так же получит еще ветку и одну станцию", - подчеркнул Сергей Собянин.

Вместе со строительством новых участков активно занимаются реабилитацией прежних. С подвижными составами поступают иначе - отправляют на пенсию. В ближайшие три года на смену устаревшим придут около 1300 вагонов нового типа.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать