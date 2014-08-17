Станцию метро "Спартак" откроют в конце августа

Пять станций метро откроют в Москве до конца года

Сразу пять станций метро заработают в Москве до конца года. Ближайшее открытие - платформа "Спартак". Ее запустят уже 27 августа, сообщает телеканал "Москва 24".



К 2020 году подземная сеть увеличится на 160 километров. Это рекордные показатели. Такими темпами метро не развивается нигде в мире.

Станция метро "Спартак" готовится к открытию

В последние годы для жителей столицы стало привычным слышать сообщения о строительстве новых станций метрополитена. В большинстве случаев станции мелкого заложения, глубиной около тридцати метров. Повсеместно используют буронабивные сваи - для укрепления стен котлована, а тоннели роют специальные машины. При этом станции делают в шаговой доступности для горожан. Через шесть лет 63 процента жителей смогут добираться до подземки пешком, до ближайшего метро человеку не придется идти больше 700 метров. Вместе с этим улучшится и ситуация на дорогах, утверждают эксперты.

Программа по созданию метро в шаговой доступности выполняется не первый год, работы идут одновременно по нескольким направлениям. Ярким примером можно считать новый участок Калининско-Солнцевской линии, которым будут пользоваться жители шести районов. Здесь три станции – "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки", которая пока будет конечной.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, основные работы, связанные со строительством "Раменок", будут закончены к 2015 году. В 2016 году осуществится запуск этой ветки.

"Работы ведутся по графику. В настоящие время два щита ведут проходку, им осталось пройти два километра до "Парка победы", - отметил директор ОАО Трансижстрой Анатолий Гончаров.

Помимо станции "Спартак" до конца 2014 года откроются "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево" и "Котельники". Чтобы не загрузить до предела кольцевую в центре города, сейчас строят Третий пересадочный контур, который примет на себя значительную часть пассажиропотока.

"Деловой центр получит еще одну дополнительную ветку метро, территория на Ходынке получит новую жизнь, Динамо так же получит еще ветку и одну станцию", - подчеркнул Сергей Собянин.

Вместе со строительством новых участков активно занимаются реабилитацией прежних. С подвижными составами поступают иначе - отправляют на пенсию. В ближайшие три года на смену устаревшим придут около 1300 вагонов нового типа.