Город проверит стройку рядом с местом аварии в метро

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На строительстве Калининско-Солнцевской линии метро, которое проходит рядом с местом аварии в метро, пройдут проверки. Об этом сообщил M24.ru начальник управления строительства метро департамента строительства Москвы Дмитрий Дорофеев.

"Безусловно, проверки будут проводиться, в том числе в части обеспечения строительного контроля", - отметил Дорофеев.

Накануне в СМИ появилась информация, что с середины июня в ходе строительства рядом с перегоном "Парк Победы" - "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии, которая пересекает Арбатско-Покровскую, в круглосуточном режиме проводились взрывные работы. Они якобы могли стать причиной аварии: вызвать толчки во время движения поездов и задымление в тоннеле.

"По моей информации, взрывных работ там не проводилось, - сказал Дорофеев. - Но если бы они велись, то привести к сходу поезда с рельс не могли. Это обычные буровзрывные работы, которые активно применяются на строительстве метро. Забой тоннеля, как правило, разрабатывают комбайном или щитом. Однако иногда породы настолько крепкие, что их приходится взрывать: в забое делаются отверстия, куда закладывается взрывчатка. Это абсолютно штатный способ тоннелепроходки, описанный во всех учебниках. Сейчас его используют на Люблинско-Дмитровской линии", - пояснил чиновник.

При этом, по словам Дорофеева, версия о том, что причиной аварии стал стрелочный перевод, не единственная.

"В средней части деревянных шпал имеются повреждения на протяжении более 10 метров – перед стрелочным переводом. Их характер свидетельствует о том, что они были вызваны не сошедшими с пути колесными парами, а каким-то посторонним предметом", - сказал Дорофеев. По его словам, в ходе расследования необходимо выяснить, чем было вызвано это повреждение.

Генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов считает, что без технического заключения от экспертов никакая версия не может быть достоверной. "Решение нельзя принять без металловедческой экспертизы рельс и колес, которая идет не меньше недели", - сказал он. Отметим, что экспертиза позволит выяснить, что произошло с металлом и каким способом произошли повреждения.

В Мосгордуме могут принять решение о выделении дополнительных бюджетных средств на безопасность метро, рассказала M24.ru глава комиссии по безопасности столичного парламента Инна Святенко. Комиссия через некоторое время проведет специальное заседание, на которое пригласит представителей Следственного комитета, когда у них появятся первые результаты расследования.



"Мосгордума принимает закон о бюджете. Если потребуется выделить средства на какие-то необходимые технические средства безопасности, мы это сделаем", - сказала Святенко.

Напомним, во вторник, 15 июля, в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" три вагона поезда сошли с рельс - в перегон между "Парком Победы" и "Деловым центром" строящейся Калининско-Солнцевской линии. Погибли 22 человека, более 200 пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ "нарушение требований транспортной безопасности". Задержаны двое подозреваемых: мастер службы путей Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они некачественно закрепили стрелку на пересечении пути "Парк Победы" - "Славянский бульвар" и будущего участка "Парк Победы" - "Деловой центр" Калининско-Солнцеской линии, что и вызвало крушение поезда. 16 июля объявлено в Москве днем траура.

Сергей Собянин поручил комиссии правительства по предупреждению ЧС провести независимое расследование аварии на "синей" ветке метро, подключив к нему ведущих специалистов. Мэр поручил оказать помощь всем семьям погибших и пострадавших, как москвичей, так и иностранцев. Семьям погибших город выплатит 1 млн рублей, пострадавшие получат компенсацию в зависимости от тяжести травм. Пассажирам с тяжелыми травмами выплатят по 500 тысяч рублей, со средними - по 250 тысяч, с легкими - по 50 тысяч. Кроме того, пострадавшие и семьи погибших имеют право на компенсацию на сумму до 2 млн рублей от метрополитена.

София Сарджвеладзе, Марина Курганская