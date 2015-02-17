По московским меркам: Самая неглубокая станция столичной подземки

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Какая станция метро появилась самой первой? Какой рекорд поставила станция "Воробьевы горы"? Какая ветка Московского метрополитена самая длинная?

Об этом и многом другом читайте в статьях "По московским меркам".



Самая неглубокая станция московской подземки расположена на Люблинско-Дмитровской линии. Это станция "Печатники", открытая в 1995 году. "Печатники" находятся всего на пять метров ниже уровня поверхности земли. Интересно, что при завершении строительства крышу пришлось засыпать грунтом, так как часть ее выступала наружу.

Названием станция обязана району, в котором расположена – Печатникам. Западный вестибюль станции настолько мал, что практически не используется, но в случае необходимости его можно задействовать для выхода пассажиров. Со станции можно попасть на улицы Гурьянова, Полбина и Шоссейную. "Печатники" выполнена в розово-сером и черном цветах, стены облицованы мрамором, а пол выложен гранитом.

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Большинство источников называют самым неглубоким в мире Стокгольмский метрополитен. Еще один интересный факт о метро в Стокгольме: оно буквально вырезано в скалах. Естественный рельеф оставлен практически нетронутым - никакой штукатурки, стены обыграны с помощью освещения и расписаны художниками. Благодаря этому факту подземка шведской столицы признается многими еще и самой длинной арт-галереей в мире: на 90 станциях из 100 представлены работы более чем 150 арт-мастеров.

Также довольно неглубоким считается парижское метро, именно поэтому здесь вместо эскалаторов используются лестницы. Первоначально ветки парижского метро дублировали уже проложенные дороги, что позволяло не задевать расположенные под жилыми домами погреба.