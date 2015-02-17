Движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено

Фото: M24.ru/Роман Васильев

На Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено движение поездов, сообщает пресс-служба департамента транспорта. В данный момент движение составов входит в прежний график.

Ранее M24.ru сообщало, что поезда на "серой" ветке метро ходят с увеличенным интервалами. Это было связано с падением человека на рельсы на станции "Чертановская".

Инцидент на платформе при движении из центра произошел в 11.46. Сейчас на станции "Чертановская" отключено напряжение, поезда следуют с задержками.

По словам представителя пресс-службы, диспетчеры принимают меры по сокращению интервалов. На месте происшествия работает оперативная бригада метро.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. Он не уточнил информацию о состоянии пострадавшего.