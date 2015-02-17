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17 февраля, 11:41

Гостиницу для транзитных пассажиров построят у метро "Ховрино"

метро гостиницы проекты стройкомплекс Москвы тпу Ховрино социальные объекты Мосинжпроект Марат Хуснуллин Григорий Феофанов

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

На территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино" появится гостиница, сообщил в интервью Агентству "Москва" руководитель портфеля дирекции по строительству ТПУ АО "Мосинжпроект" Григорий Феофанов.

"В рамках ТПУ "Ховрино" разместят небольшие торговые площади, которые будут востребованы как гостями города, так и жителями района. Кроме того, будет создана гостиница, необходимая для транзитных пассажиров аэропорта Шереметьево, а также для автомобилистов, выезжающих на трассу М11 Москва-Санкт-Петербург", – пояснил Феофанов.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что открытие ТПУ "Ховрино" около одноименной станции метро запланировано на начало 2016 года. ТПУ расположится на месте промзоны на улице Дыбенко (владение 7 и 7а).

На территории ТПУ появится перехватывающая парковка, способная вместить более тысячи автомобилей.

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Напомним, Замоскворецкую линию метро планируется продлить на три километра на север и построить на ней две станции – "Беломорскую" и "Ховрино".

"Ховрино" будет конечной станцией линии. Она разместится с западной стороны улицы Дыбенко. Это будет станция мелкого заложения, оборудованная двумя вестибюлями с одним рядом колонн по центру платформы. Ожидаемый пассажиропоток – около 130 тысяч человек в сутки. Станция будет иметь два подземных вестибюля. Новый участок на Замоскворецкой линии метро сооружается для улучшения транспортного обслуживания районов Левобережный и Ховрино Северного округа Москвы, а также южной части подмосковных Химок.

Сюжет: Метро 2020

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