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Москва 24

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16 декабря 2014, 19:16

Связь между экстренными службами в метро нуждается в модернизации - Гаврилов

метро безопасность связь экстренные службы досмотровые зоны

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

В метро нужно модернизировать связь между службами экстренного реагирования, сообщил в рамках в рамках круглого стола в Общественной палате (ОП) РФ замначальника МЧС по Москве Александр Гаврилов.

"Вопрос создания в метро единой связи с бригадой медпомощи центром и штабом очень важен. Сейчас мы используем ретрансляторы. Но через них не всегда слышно. Мы хотели бы модернизировать связь, часто мы не слышим полицию, бригады скорой и самих сотрудников метро", - передает слова Гаврилова корреспондент M24.ru.

В свою очередь, начальник службы безопасности метро Владимир Муратов, рассказал, что подземке нужно 30 миллиардов рублей, чтобы создать подразделение по безопасности. Кроме того, 294 станции должны быть оборудованы техникой досмотровых зон. "Досмотровые мероприятия будут применяется только к людям, которых видит техника, остальных трогать не будем", - подчеркнул Муратов.

Где в метро появятся досмотровые зоны

Ранее начальник столичной подземки Дмитрий Пегов сообщил в интервью телеканалу "Москва 24", что до Нового года на всех станциях столичного метро будут оборудованы зоны досмотра. Заработают они 1 января.

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"Мы планируем до 1 января 2015 года на всех станциях оборудовать соответствующие досмотровые зоны, а с 1 января приступить к досмотру пассажиров в соответствии с правилами перевозок на Московском метрополитене", - рассказал Пегов.

Пегов отметил, что уже сейчас на некоторых станциях установлены рамки безопасности. Производится также выборочный - и более тщательный - досмотр пассажиров. На остальных станциях завершается запуск зон досмотра. "Весь поток пассажиров проходит через рамки металлодетектора. Далее, если сработала рамка, у пассажира есть крупный багаж или того требует оперативная обстановка, организуется более тщательный персональный досмотр пассажира", - отметил Пегов.

Как ранее сообщало M24.ru, зоны досмотра заработают после того, как все сотрудники службы безопасности пройдут соответствующее обучение.

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