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16 декабря 2014, 19:29

Второе кольцо метро будет перевозить 550 млн пассажиров в год

метро стройкомплекс Москвы Третий пересадочный контур Марат Хуснуллин

Фото: M24.ru

Второе кольцо московского метро будет перевозить 550 миллионов пассажиров в год, говорится в докладе заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.

По его словам, общая протяженность "второго кольца" метро составит 61 километр. Это будет самая длинная линия подземки. Она будет включать в себя 28 станций. Запланировано 17 пересечений с радиальными линиями метро, 7 пересечений с радиальными линиями железных дорог и 2 пересечения с Малым кольцом МЖД. На всех пересадочных станциях создадут транспортно-пересадочные узлы.

Третий пересадочный контур метро

Напомним, третий пересадочный контур соединит существующие линии подземки на пересечении с кольцевой. Это значительно сократит время пути для пассажиров. Им больше не придется пересаживаться на центральных станциях.

Первым построят участок "Нижняя Масловка" – "Деловой центр". Его запустят в 2016 году. Следом планируется построить "северный" участок ТПК до "Авиамоторной". Затем линию продлят до станции "Каширская".

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Завершат строительство Третьего пересадочного контура южный и западный участки от "Каховской" до "Кунцевской". Планируется, что полностью ТПК введут в эксплуатацию в 2019 году.

Добавим, что до 2020 года столичные власти планируют построить 150 километров линий и 70 станций метро. Оно впервые придет и в Новую Москву – там запланировано продление двух действующих веток – Сокольнической, Калининско-Солнцевской и строительство новой хордовой линии в Коммунарку.

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