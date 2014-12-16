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Москва 24

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Город

16 декабря 2014, 14:53

Зоны досмотра заработают на всех станциях метро 1 января

метро метрополитен Дмитрий Пегов рамки безопасности

"День транспорта": Дмитрий Пегов подвел итоги работы метро в 2014 году

До Нового года на всех станциях столичного метро будут оборудованы зоны досмотра. Заработают они 1 января.

"Мы планируем до 1 января 2015 года на всех станциях оборудовать соответствующие досмотровые зоны, а с 1 января приступить к досмотру пассажиров в соответствии с правилами перевозок на Московском метрополитене", - рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

Пегов отметил, что уже сейчас на некоторых станциях установлены рамки безопасности. Производится также выборочный - и более тщательный - досмотр пассажиров. На остальных станциях завершается запуск зон досмотра.

"Весь поток пассажиров проходит через рамки металлодетектора. Далее, если сработала рамка, у пассажира есть крупный багаж или того требует оперативная обстановка, организуется более тщательный персональный досмотр пассажира", - отметил Пегов.

Как ранее сообщало M24.ru, зоны досмотра заработают после того, как все сотрудники службы безопасности пройдут соответствующее обучение.

Напомним, что министерство транспорта России объявило, что все станции метро Москвы должны быть оборудованы зонами досмотра пассажиров к 2017 году. Первые рамки безопасности появились в столице на станции "Добрынинская".

Рамочные металлодетекторы для досмотра пассажиров и рентгеновские установки для сканирования багажа обычно размещают около входа на станцию. В дверное оборудование устанавливают датчики, позволяющие обнаруживать радиоактивные и другие опасные вещества.

Кроме того, в этом году столичное метро начали оборудовать системой интеллектуального видеонаблюдения. Это позволит предотвращать происшествия, распознавать в толпе агрессивных граждан и отслеживать судьбу брошенных сумок. Также планируется, что досмотровые зоны начнут появляться на станциях на месте экспресс-буфетов и кафе.

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В интервью "Москве 24" Пегов рассказал также об отзывах пассажиров о столичном метро. По его словам, с помощью горячей линии, сайта и других инструментов метро постоянно собирает пожелания и замечания от своих пассажиров.

Чаще всего москвичи и гости столицы жалуются на "перенаселенность" вагонов в "часы пик", а также недостатки в уборке станций и подвижного состава. Также поступают жалобы от маломобильных граждан.

"Мы реагируем. Однако не получается так, что сегодня поступило замечание, а завтра все уже исправили. Есть сложные моменты, которые требуют технических доработок станций, перронов, вестибюлей. Нужно финансирование, проектирование, включение в план. На все это требуется время", - пояснил Пегов.

Что касается положительных моментов в работе метро, то пассажиры, как правило, хвалят график движения поездов.

"Интервал движения поездов в "часы пик" у нас - не более 90 секунд. При этом метрополитен все равно перегружен. На некоторые станции, особенно загруженные, мы из депо подгоняем дополнительные пустые составы. В целом пунктуальностью метро москвичи довольны, но у нас все же бывают и сбои - например, связанные с падением людей на пути. Это, конечно, вызывает задержки в движении составов, особенно если человек решил спрыгнуть на пути целенправленно", - отметил Пегов.

Как ранее сообщало M24.ru, график движения поездов в метро соблюдается на 99,98 процентов. Короткий интервал движения возможен благодаря современной системе сигнализации, которая продолжает модернизироваться.

Отметим, что в столичной подземке поезда ходят чаще, чем в других метрополитенах страны. Например, интервал движения в самарском метро составляет около 7 минут, а в Казани - около 6 минут.
Сюжет: Метро 2020

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