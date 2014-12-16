Зоны досмотра заработают на всех станциях метро 1 января

До Нового года на всех станциях столичного метро будут оборудованы зоны досмотра. Заработают они 1 января.
"Мы планируем до 1 января 2015 года на всех станциях оборудовать соответствующие досмотровые зоны, а с 1 января приступить к досмотру пассажиров в соответствии с правилами перевозок на Московском метрополитене", - рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.
Пегов отметил, что уже сейчас на некоторых станциях установлены рамки безопасности. Производится также выборочный - и более тщательный - досмотр пассажиров. На остальных станциях завершается запуск зон досмотра.
"Весь поток пассажиров проходит через рамки металлодетектора. Далее, если сработала рамка, у пассажира есть крупный багаж или того требует оперативная обстановка, организуется более тщательный персональный досмотр пассажира", - отметил Пегов.
Как ранее сообщало M24.ru, зоны досмотра заработают после того, как все сотрудники службы безопасности пройдут соответствующее обучение.
Рамочные металлодетекторы для досмотра пассажиров и рентгеновские установки для сканирования багажа обычно размещают около входа на станцию. В дверное оборудование устанавливают датчики, позволяющие обнаруживать радиоактивные и другие опасные вещества.
Кроме того, в этом году столичное метро начали оборудовать системой интеллектуального видеонаблюдения. Это позволит предотвращать происшествия, распознавать в толпе агрессивных граждан и отслеживать судьбу брошенных сумок. Также планируется, что досмотровые зоны начнут появляться на станциях на месте экспресс-буфетов и кафе.
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В интервью "Москве 24" Пегов рассказал также об отзывах пассажиров о столичном метро. По его словам, с помощью горячей линии, сайта и других инструментов метро постоянно собирает пожелания и замечания от своих пассажиров.
Чаще всего москвичи и гости столицы жалуются на "перенаселенность" вагонов в "часы пик", а также недостатки в уборке станций и подвижного состава. Также поступают жалобы от маломобильных граждан.
"Мы реагируем. Однако не получается так, что сегодня поступило замечание, а завтра все уже исправили. Есть сложные моменты, которые требуют технических доработок станций, перронов, вестибюлей. Нужно финансирование, проектирование, включение в план. На все это требуется время", - пояснил Пегов.
Что касается положительных моментов в работе метро, то пассажиры, как правило, хвалят график движения поездов.
"Интервал движения поездов в "часы пик" у нас - не более 90 секунд. При этом метрополитен все равно перегружен. На некоторые станции, особенно загруженные, мы из депо подгоняем дополнительные пустые составы. В целом пунктуальностью метро москвичи довольны, но у нас все же бывают и сбои - например, связанные с падением людей на пути. Это, конечно, вызывает задержки в движении составов, особенно если человек решил спрыгнуть на пути целенправленно", - отметил Пегов.
Как ранее сообщало M24.ru, график движения поездов в метро соблюдается на 99,98 процентов. Короткий интервал движения возможен благодаря современной системе сигнализации, которая продолжает модернизироваться.