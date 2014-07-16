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16 июля 2014, 20:52

Подозреваемым по делу о ЧП в метро в четверг изберут меру пресечения

метро следствие подозреваемые авария

Фото: mos.ru

Басманный суд Москвы 17 июля изберет меру пресечения подозреваемым в причастности к аварии на Арбатско-Покровской линии метро, передает "Интерфакс".

"Материалы следствия об избрании меры пресечения в суд сегодня не поступили, ожидаем их завтра с утра", - сообщила пресс-секретарь суда Анна Фадеева.

Ранее сообщалось, что подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили, что привело к крушению поезда.

Напомним, во вторник, 16 июля, на перегоне между станциями метро "Парк Победы" - "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии сошли с рельсов три вагона. По данным МЧС, в результате аварии погибли 22 человека, 150 - госпитализированы в лечебные учреждения Москвы. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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