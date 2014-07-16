Движение на участке "синей" ветки восстановят к утру пятницы - Бирюков

Последний поврежденный вагон уберут из тоннеля вечером 16 июля

Движение по аварийному участку "синей ветки" московского метро, скорее всего, будет запущено утром в пятницу, 18 июля, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По этому графику, мы полагаем в пятницу утром движение будет восстановлено. Но в этой ситуации могут быть любые непредсказуемые моменты, которые могут и задержать, и ускорить наши работы", - приводит слова Бирюкова "Интерфакс".

По словам заммэра, к полуночи 16 июля специалисты аварийно-спасательных служб рассчитывают завершить демонтаж остатков первого вагона в тоннеле.

"В течение прошлой ночи работали порядка 700 человек, сейчас работают 270 человек. Работы идут в круглосуточном, непрерывном режиме, бригады меняют одна другую. Следователи полностью отработали аварийный участок, сейчас идет демонтаж и разбор рельсо-шпальной решетки. Мы полагаем, что демонтаж и разделение первого вагона будут завершены к 24.00", - заявил Бирюков.

Напомним, трагедия произошла 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар". Там сошли с рельсов три вагона поезда. В результате аварии, по последним данным, погибли 22 человека, пострадали более 200. Основной удар пришелся на первый вагон - все погибшие и пострадавшие ехали именно в этой части состава.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

Причины аварии устанавливаются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Двое подозреваемых уже задержаны. Ими оказались мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили, что привело к крушению поезда.