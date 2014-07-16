Метро продолжит модернизацию систем и обновление парка - Беседин

Глава метро Москвы Иван Беседин оценил состояние аварийного участка

Перед аварией на Арбатско-Покровской линии проводились работы в связи с открытием второго пути на станции "Деловой центр". Осмотр рельсов на перегоне показал, что они были в хорошем состоянии, заявил в эфире телеканала "Москва 24" глава столичного метро Иван Беседин.

"Железнодорожные пути на Арбатско-Покровской линии находятся в хорошем состоянии. Весь путь, который мы прошли, в хорошем состоянии. Говорить о причине катастрофы пока рано, так как не завершено расследование. Причину аварии назовет Следственный комитет, когда завершит все необходимые следственные мероприятия", - пояснил он.

Как сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой Ивана Беседина, проверки в столичном метро проводились всю ночь и в настоящее время продолжаются, выявленные отклонения сразу же устраняются.

По словам начальника московской подземки, после аварии на "синей" ветке метрополитен продолжит модернизацию всех устаревших систем и обновление парка подвижного состава.

Напомним, трагедия произошла 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар". Там сошли с рельсов три вагона поезда.

В результате аварии, по последним данным, погибли 22 человека, пострадали более 200. Основной удар пришелся на первый вагон - все погибшие и пострадавшие ехали именно в этой части состава.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

Причины аварии устанавливаются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Двое подозреваемых уже задержаны. Ими оказались мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили, что привело к крушению поезда.

16 июля объявлено в Москве днем траура.