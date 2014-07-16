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16 июля 2014, 12:43

Перекрытия из-за ЧП в метро: маршруты объезда и общественный транспорт

метро общественный транспорт наземный транспорт

Фото: M24.ru

Столичные власти приняли ряд мер по организации движения на западе столицы в связи с аварией в столичном метро, из-за которой остановлено движение на участке Арбатского-Покровской линии метро. Пассажиров развозят компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Дополнительные автобусы ходят по маршруту "М" между станциями "Молодежная", "Кунцевская", "Славянский бульвар", "Парк Победы" и "Киевская". Они работают по графику подземки. В 5.30 маршрут начал работу, максимальное количество автобусов - 150 машин - будет развозить пассажиров в часы пик. Средний интервал движения компенсационного маршрута составляет 2 минуты. Автобусы будут ходить вплоть до полного восстановления движения на Арбатско-Покровской линии.

Для нового маршрута оборудовали выделенную полосу на Кутузовском проспекте, таким образом, сделано все, чтобы ускорить работу маршрута.

Изображение с dt.mos.ru

Чтобы обеспечить бесперебойное движение компенсационных автобусов и других видов транспорта, перевозящих пассажиров станций Арбатско-Покровской линии, введены ограничения на движение автомобилей по Кутузовскому проспекту, Большой Дорогомиловской улице, площади Киевского вокзала и съездам с Никитского бульвара и Садового кольца на Новый Арбат, а также со Смоленской набережной на Новоарбатский мост. Ограничения коснутся также водителей, поворачивающих с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект. Краснопресненскую набережную полностью перекрыли.

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Дептранс напоминает, что объехать неработающий участок Арбатско-Покровской линии можно по Филевской линии, которая работает в штатном режиме.

Движение на участке от "Киевской" до "Молодежной" запустят в течение дня, после того, как будут ликвидированы все последствия аварии. Отметим, что на станциях "Киевская" и "Молодежная" проход через турникеты сделали бесплатным, чтобы пассажиры не задерживались на входе.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда.

По данным на 12.00 16 июля, в результате инцидента погибли 22 человека, 217 пострадали, из них 55 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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