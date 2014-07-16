Пассажиров электричек просят не заходить в метро на "Кунцево" и "Фили"

Едущих в электричках просят не заходить в метро на "Кунцево" и "Филях"

Пассажиров электричек просят не использовать для пересадки на метро станции "Кунцево" и "Фили". Это делается для того, чтобы не осложнять ситуацию с передвижением граждан в часы пик, сообщает телеканал "Москва 24".

До возобновления работы Арбатско-Покровской линии в нормальном режиме пассажиры с подмосковных электричек могут использовать для пересадки на метро станции "Беговая", "Москва-Белорусская", "Савеловская", "Ржевская", "Москва-Каланчевская" и "Москва-Курская".

Ранее сообщалось, что движение поездов подземки будет восстановлено к утру 17 июля. Спасатели расчищают завалы в тоннеле метро. В дальнейшем предстоит разобрать поврежденные вагоны и рельсы, восстановить линии связи и электропередачи.

В настоящее время участок, прилегающий к станции метро "Парк Победы" огорожен. Проход на станцию запрещен.

Напомним, накануне в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. По данным на 8.00 16 июля, в результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, из них 42 находятся в реанимации.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов, которые можно узнать по букве "М" на табличке маршрута.

Причины аварии устанавливаются. По факту аварии возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет.