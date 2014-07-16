Число погибших в результате аварии в метро достигло 22 человек

В московском метро в результате аварии 15 июля погибли 22 человека

В результате аварии в московском метро, где во вторник в утренний час пик между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" на скорости сошли с рельсов три пассажирских вагона, число погибших достигло 22 человек.

"Общее число погибших и травмированных в результате аварии в метро составляет 162 человека, 22 из них погибли", - сообщили ИТАР-ТАСС в медицинских кругах столицы.

Отмечается, что в настоящее время в больницах находятся 129 пострадавших, они проходят лечение в 15 больницах. Еще 11 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

По словам главы МЧС Владимира Пучкова, на месте ЧП завершился этап аварийно-спасательных работ. На окончание восстановительных мероприятий Пучков отвел не более 30 часов.