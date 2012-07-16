На подозрительный предмет в метро никто не отреагировал

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Блогер под ником eg_naive в ЖЖ-сообществе о метро сообщил, что ни сотрудники метрополитена, ни полицейские не проверили сообщение о подозрительной сумке, оставленной в вагоне метро. Пассажиры заметили оставленную кем-то черную сумку и попытались найти её владельца.

«На Чеховской, когда вагон подразгрузился, часть пассажиров замечает кем-то забытую немного потрёпанную сумку черного цвета. Неравнодушные начинают искать глазами хозяина сумки, интересуясь у соседей: "Вы хозяин?". Угадайка длится примерно перегон, после чего начинается игра нервов. Те, у кого они послабее, выходят из вагона, те, кто понаивнее, отсаживаются на соседнее сидение, надеясь, что там не заденет (!?)», - пишет блогер.

Затем один из пассажиров сообщил о подозрительном предмете машинисту с помощью кнопки экстренной связи. Однако на сообщение никто так и не отреагировал.

«На Менделеевской не выдерживает светловолосый парень, устремляется к спасительной кнопке:

- Алло, меня слышно?

- Слышно, говорите.

- 3 вагон, кто-то оставил чёрную сумку

Что именно ответил машинист, честно говоря, я не слышал.

После этого диалога сидение, на котором стоит сумка, пустеет, двери закрываются, вагон погружается во тьму тоннеля с надеждой, что на следующей станции придёт помощь. Лица озабочены, но все сохраняют спокойствие и уверенность.

Савёловская. В вагон входят новые пассажиры, проверить сумку никто не приходит. В n-ый раз будто насмешкой звучит сообщение диктора "О забытых вещах немедленно сообщайте машинисту поезда". Двери закрываются... Может на следующей?

Дмитровская... пусто... никого не интересует забытая чёрная сумка!?

Тимирязевская... снова никого...», - пишет блогер.

В итоге владельца сумки нашли, однако стражи порядка проверить вагон так и не прибыли: «К сумке подходит человек, похоже, узнавший её, находит в середине вагона предполагаемого владельца, сидевшего на противоположном сидении, вдалеке. Владельцем оказывается пухлый лысоватый подвыпивший мужчина лет 50, который в хмельной полудрёме забирает сумку и снова отваливается спать в уголок. На лицах людей появляется расслабленная усмешка от того, что всё закончилось хорошо.

p.s. Вышел на Петрашке, проверить сумку, в т.ч. на ней, так никто и не пришёл...»

По словам блогера, ситуация произошла на серой ветке в то время, когда в метрополитене довольно большой пассажиропоток: между 19 и 20 часами. Правда, в какой день это было, он не уточнил.

Другие пользователи «Живого Журнала» сообщили о подобных случаях:

«Аналогичный случай произошел давеча на Таганско-Краснопресненской, - пишет raoul_duke23. - Заметили, сообщили, поезд поехал. На следующей станции кто-то из пассажиров просто выкинул сумку из вагона на перрон. Поезд пошел дальше. И только остановки через три в вагон зашел полицейский».

«Как-то половину зеленой ветки проехала, а насчет сумки так никто и не пришел. Причем это было буквально через пару месяцев после Лубянки+Парка культуры», - написала ognevka.



Что делать, если Вы обнаружили подозрительный предмет

Руководитель пресс-службы Московского Метрополитена Павел Сухарников пояснил, что при обнаружении подозрительных предметов в вагоне метро, как это и произошло в описанной блогером истории, действительно следует обращаться к машинисту с помощью кнопки экстренной связи в вагоне. Если подобная ситуация произошла на перроне, можно также сообщить о ситуации с помощью колонны экстренного вызова в зале, также можно обратиться к любому сотруднику метрополитена или полицейскому.

Что касается этой истории, Павел Сухарников заявил, что после официального обращения проверят, имела ли место эта история и обращался ли куда-либо машинист после сообщения пассажиров.