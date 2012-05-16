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Москва 24

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Город

16 мая 2012, 15:43

Интервью с директором московского метрополитена Иваном Бесединым

метро

До 2015 года будет введен в эксплуатацию еще 71 километр линий московского метрополитена


Глава московского метрополитена в 77-й день рождения подземки дал интервью телеканалу "Москва 24". Он поделился планами по развитию скоростного транспорта.

По словам главы метрополитена, будут построены 34 станции и 5 новых депо для подвижного состава. Еще в 5 депо пройдет реконструкция. За пятилетку проведут 75 километров линий. В следующей пятилетке добавят еще 74 километра, три новых депо, два депо реконструируют. "Таким образом, мы за 10 лет получим почти 150 километров линий", - отметил Беседин.

Он отметил, что к 2020 году общая протяженность московского метро увеличится в 1,5 раза и составит 450 километров.

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