Интервью с директором московского метрополитена Иваном Бесединым

До 2015 года будет введен в эксплуатацию еще 71 километр линий московского метрополитена



Глава московского метрополитена в 77-й день рождения подземки дал интервью телеканалу "Москва 24". Он поделился планами по развитию скоростного транспорта.



По словам главы метрополитена, будут построены 34 станции и 5 новых депо для подвижного состава. Еще в 5 депо пройдет реконструкция. За пятилетку проведут 75 километров линий. В следующей пятилетке добавят еще 74 километра, три новых депо, два депо реконструируют. "Таким образом, мы за 10 лет получим почти 150 километров линий", - отметил Беседин.

Он отметил, что к 2020 году общая протяженность московского метро увеличится в 1,5 раза и составит 450 километров.