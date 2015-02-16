По московским меркам: Первая станция московского метро

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Какая ветка Московского метрополитена самая длинная? Какая станция метро залегла глубже других? Какой рекорд поставила станция "Воробьевы горы"? Об этом и многом другом читайте в статьях "По московским меркам".



Впервые о необходимости закладки метро в столице речь зашла еще в 1875 году, однако первый проект был разработан инженерами только в 1901 году. Ни он, ни несколько последующих так и не были реализованы.

Принятие решения об открытии Московского метрополитена откладывалось, в частности, из-за развитости трамвайного сообщения – эксплуатация этого вида транспорта приносило немало средств в бюджет. Строить подземку окончательно решили в 1931 году. Спустя три года было образовано Управление метрополитеном.

"Москва гид": Кто они – труженики подземелий

В мае 1935 года открылась первая очередь московской подземки – от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры" с ответвлением до станции "Смоленская". Первая линия включала 13 станций, общая протяженность путей составляла около 11,5 километров. В первый же день услугами Сокольнической линии воспользовалось около 370 тысяч человек.

"Сокольники" считается первой станцией московского метро, именно с нее началось движение поездов. Своим названием станция обязана одноименному историческому району Москвы – в XVII веке он был заселен мастерами, которые держали и обучали соколов для царской охоты.

Глубина станции составляет девять метров, здесь установлено два ряда колонн – по 23 в каждом. Квадратные колонны декорированы серо-голубым уральским мрамором. Облицовка путевых стен выполнена черной и желтой плиткой, на полу черный и серый гранит, вестибюль оформлен в виде арки.

Выходы со станции "Сокольники" ведут к Парку культуры и отдыха "Сокольники", улицам Русаковская и Стромынка.

В 1937 году проект этой станции получил признание на Международной выставке в Париже. Сейчас Сокольническая линия насчитывает 20 станций – от "Бульвара Рокоссовского" до "Тропарево".

"Москва гид": Следующая станция – будущее

Согласно большинству источников, первая в мире ветка метро Metropolitan Railway начала свою работу в 1863 году в Лондоне. Интересно, что в то время перевозка осуществлялась благодаря конной тяге. Позднее в подземке стали ходить поезда, однако в движение их приводило не электричество, а пар. Позже стали использовать уголь, от этого пассажиры выходили из метрополитена испачканные сажей.

Только в 1890 году начало функционировать метро в привычном для нас понимании. Принц Уэльский, впоследствии король Великобритании Эдуард VII, стал первым, кто опробовал новый вид транспорта.

Старейшей в мире станцией принято считать "Бейкер-стрит" – одну из станций Metropolitan Railway. Станция считается одной из главных лондонских достопримечательностей, она практически полностью сохранила свой первоначальный вид. Сейчас Лондонское метро состоит более чем из 270 станций.