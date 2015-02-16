Обязательная авторизация в сети Wi-Fi появится на "серой" ветке к концу недели

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Обязательная идентификация пользователей в сети Wi-Fi заработает на Серпуховско-Тимирязевской линии к концу недели, сообщил M24.ru представитель компании-оператора Wi-Fi в метро "МаксимаТелеком" Илья Грабовский.

Он напомнил, что обязательную авторизацию уже запустили на Сокольнической, Кольцевой, Калининской, Люблинско-Дмитровской, Калужско-Рижской, Замоскворецкой, Каховской и Таганско-Краснопресненской линиях метро. На всех ветках ее планируют ввести к весне.

Напомним, в июле закон обязал пользователей общедоступных сетей Wi-Fi регистрироваться при подключении.

"Москва в цифрах": Wi-Fi в метро

Для идентификации в сети Wi-Fi столичной подземки нужно зайти на главную страницу в сети, активировать опцию регистрации и ввести номер своего телефона. Через несколько секунд на телефон придет SMS с числовым кодом, который нужно ввести в специальное поле. Затем пользователь может бесплатно заходить в интернет в подземке.

Делать доступ в Сеть платным в метро не планируют. Кроме того, в скором времени в поездах должно улучшиться качество телефонной связи. В тестовом режиме бесперебойную телефонную связь под землей опробуют этим летом.

Ранее M24.ru сообщало, что в метро запустили сервис для знакомств "Привет". Приложение использует фотографию и информацию о дате рождения из аккаунта в социальной сети "Вконтакте", "Одноклассники" или Facebook. Остальные данные пользователь может ввести самостоятельно.

С помощью специального радара "Привет" находит пользователей, которые находятся в метро рядом с вами. Приложение можно бесплатно скачать в Apple Store.