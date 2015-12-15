На станциях метро появятся шесть тысяч урн и зеркал

Фото:m24.ru/Евгения Смолянская

В вестибюлях и переходах столичного метрополитена оборудуют 6 тысяч урн, зеркал, терминалов и ящиков для обращений. Об этом в интервью m24.ru рассказал первый заместитель начальника московской подземки Юрий Дегтярев.

"В ближайшее время мы планируем установить около 6 тысяч различных малых архитектурных форм. Это большие и маленькие урны, зеркала, терминалы, ящики для обращений и т.п. Все это появится в вестибюлях и переходах", – сказал Дегтярев.

Урны в метрополитене появятся впервые за 38 лет. Их убрали после совершенной армянскими националистами серии террористических актов 1977 года.

О том, что урны вернутся на станции метро, руководство метрополитена сообщило в марте 2015 года. Урны будут антивандальными. Их оснастят мешками, которые должны хорошо просматриваться, а верхняя крышка будет небольшого диаметра, чтобы невозможно было выкинуть крупные предметы.

Зеркала же должны увеличить пространство и сделать удобство для пассажиров, чтобы девушки и молодые люди, встречающие друг друга могли привести себя в порядок. Первые зеркала уже установлены на станциях "Текстильщики" и "Котельники". В метрополитене заявили, что зеркала понравились пассажирам.



Полную версию интервью в Юрием Дегтяревым читайте здесь



Марина Курганская, Светлана Казанцева