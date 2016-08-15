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15 августа 2016, 16:49

Город

Метро опровергло информацию о подтоплении перехода на "Савеловской"

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Московский метрополитен опроверг информацию о затоплении подземного перехода возле станции "Савеловская". Об этом сообщается в твиттере столичной подземки.

"Сообщение ряда СМИ о подтоплении перехода станции "Савеловская" не соответствует действительности! Будьте бдительны!", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что переход не находится в ведении метрополитена.

В столице выпала половина августовской нормы осадков, суточный максимум уже перекрыт. На метеостанции на ВДНХ отмечено 48 миллиметров – новый исторический рекорд для середины августа, предыдущий (25,2 миллиметра) был установлен в 1887 году.

При обнаружении скоплений воды можно обратиться в центральную диспетчерскую "Мосводостока" и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.

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Сюжет: Августовский ливень в Москве
метро подземные переходы ливень подтопления Савеловская

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