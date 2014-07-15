В вагоне сошедшего с рельсов поезда метро остаются еще 2 человека

На Арбатско-Покровской линии метро с рельсов сошли вагоны поезда

Двух человек осталось достать из вагонов поезда метро, сошедшего с рельсов во вторник, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на замглаву столичного главка МЧС России Юрия Акимова.

По его словам, завершить работы на месте аварии планируется к полуночи.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. Три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По словам официального представителя СК России Владимира Маркина, авария могла произойти из-за неисправности вагона или из-за проседания полотна. "Причин может быть несколько: несрабатывание стрелки, проседание полотна, потому что там параллельно ведутся работы на параллельном участке, будем рассматривать версию неисправности самого вагона и все, которые появятся в ходе расследования", - заявил Маркин.

По последним данным, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. В списке пострадавших, опубликованном департаментом здравоохранения, значится 121 человек.

Ранее M24.ru сообщало, что движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии от станции метро "Киевская" до "Молодежной" закрыто в обоих направлениях. Станции "Киевская" и "Молодежная" работают на вход и выход пассажиров, станции "Парк Победы", "Славянский бульвар" и "Кунцевская" закрыты для входа и выхода.

Для пассажиров запущены 150 бесплатных автобусов, еще 50 находятся в резерве. Они курсируют с остановками у станций "Молодежная", "Кунцевская", "Славянский бульвар", "Парк Победы" и "Киевская".