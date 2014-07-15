Движение поездов на участке "синей" ветки закрыто в обоих направлениях

Фото: ИТАР-ТАСС

Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии от станции метро "Киевская" до "Молодежной" закрыто в обоих направлениях, говорится на официальной странице департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в Facebook.

Отмечается, что станции "Киевская" и "Молодежная" работают на вход и выход пассажиров, станции "Парк Победы", "Славянский бульвар" и "Кунцевская" закрыты для входа и выхода.

Для пассажиров запущены 150 бесплатных автобусов, еще 50 находятся в резерве. Они курсируют с остановками у станций "Молодежная", "Кунцевская", "Славянский бульвар", "Парк Победы" и "Киевская".

Маршруты компенсационных автобусов. Фото: twitter.com/DtRoad/

Дополнительный транспорта обозначен табличками "М" и световыми знаками, найти их также помогают сотрудники "Мосгортранса", которые дежурят у станций. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. Три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По словам официального представителя СК России Владимира Маркина, авария могла произойти из-за неисправности вагона или из-за проседания полотна. "Причин может быть несколько: несрабатывание стрелки, проседание полотна, потому что там параллельно ведутся работы на параллельном участке, будем рассматривать версию неисправности самого вагона и все, которые появятся в ходе расследования", - заявил Маркин.

По последним данным, погибли 20 человек, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность. В списке пострадавших, опубликованном департаментом здравоохранения, значатся 121 фамилия.