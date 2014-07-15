Глава столичного метро прервал отпуск и возвращается в Москву

На Арбатско-Покровской линии метро с рельсов сошли вагоны поезда

Глава столичного метрополитена Иван Беседин прервал свой отпуск из-за ЧП в московском метрополитене и возвращается в Москву, сообщили M24.ru в его приемной.

"Иван Сергеевич ушел в отпуск 14 июля и сегодня вечером вернется в Москву. Он прервал отпуск в связи с аварией в подземке", - отметили в приемной начальника московского метро.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, погибли 20 человек, пострадали около 400, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.