В сошедшем с рельсов вагоне московского метро остаются люди

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В вагоне столичной подземки, сошедшем с рельсов во вторник утром, остаются люди, сообщает телеканал "Москва 24".

Спасательные работы в метро продлятся еще около часа, там еще остаются люди. По предварительным данным, люди находятся в 1 головном вагоне.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 106 человек, около десяти погибли. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Первый путь на участке между "Киевской" и "молодежной" отключен от электроэнергии

Данные о пострадавших и ситуации на Арбатско-Покровской линии метро можно узнать на "горячей линии" подземки - 8 (499) 787-25-86.

Как уточняет пресс-служба столичного управления МЧС, на месте работают 25 пожарно-спасательных подразделений общей численностью около 100 человек.