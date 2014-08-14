17 августа движение с части Мичуринского пустят по временной дороге

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В ночь на 17 августа движение с части Мичуринского проспекта пустят по новой дороге на время строительства станции метро "Раменки", сообщает пресс-служба департамента строительства.

На временную дорогу переведут движение от Раменского бульвара до улицы Винницкой (в сторону области). Ширина проезжей части и количество полос новой дороги будут такими же, что и на Мичуринском проспекте.

Напомним, что метро в Раменках откроется в 2016 году. Станция будет построена на Калининско-Солнцевской линии метро. По словам Сергея Собянина, в 2017 году линия может протянуться до Новопеределкина и Солнцева.

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Станция "Раменки" находится в месте, где Винницкая улица примыкает к Мичуринскому проспекту. У станции предусмотрено два подземных вестибюля, которые будут выходить через пешеходные переходы на обе стороны Мичуринского проспекта к жилым домам района.

Западный участок Калининско-Солнцевской линии строили поэтапно. Участок "Деловой центр" – "Парк Победы" ввели в эксплуатацию в начале 2014 года. Другой участок "Парк Победы" – "Раменки" построят к 2015 году, а "Раменки" – "Рассказовка" с электродепо откроют в 2017 году. На завершающем этапе будет построен участок линии в тремя станциями от "Делового центра" до "Третьяковской.

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В 2020 году в столице появится новая диаметральная линия метрополитена – Калининско-Солнцевская, к ней присоединят и строящийся западный участок Калининской линии.

"Желтая ветка" пойдет на юг и будет связывать центр с районами Солнцево и Новопеределкино. Общая протяженность линии составит 24 километра, всего будет построено 12 станций.