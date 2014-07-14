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Город

14 июля 2014, 15:30

Москвичей приглашают принять участие в квесте по метро

метро транспорт квесты

Фото: ИТАР-ТАСС

19 июля в столичном метро пройдет игра-марафон "Подземный город загадок", сообщает пресс-служба департамента транспорта. В квесте сможет принять участие любой житель Москвы.

"Участники игры должны будут "собрать" галерею картин известных мастеров, пользуясь подсказками, зашифрованными в метрополитене", - рассказывают организаторы. По этим подсказкам они будут находить фотофрагменты картин.

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Для игры понадобятся телефон, планшет или ноутбук с выходом в интернет. Выполнять задания можно будет в одиночку или командой из двух или трех человек.

Победители игры получат транспортные карты "Тройка" с номиналом от одной до трех тысяч рублей и другие призы. Первые сто пришедших получат памятные сувениры от Московского метрополитена.

Для участия в игре каждому участнику или команде выдадут карту "Тройка" с балансом в 100 рублей.

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Сбор участников мероприятия: перехватывающая парковка около метро "Славянский бульвар" (последний вагон из центра): 16.00-16.25. Старт игры: 17.00.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте Moscow.en.cx или на месте перед стартом игры.

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