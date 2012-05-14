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Город

14 мая 2012, 16:49

На развитие метро будет выделено более триллиона рублей

метро правительство Москвы

На строительство Московского метрополитена до 2020 года власти выделят более 1 триллиона рублей. Об этом 14 мая заявил руководитель столичного Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

В течение ближайших восьми лет в Москве планируется построить 145,5 километра линий и 67 станций метро, а также построить три новых вестибюля на имеющихся станциях подземки. Кроме того, планируется строительство семи новых и реконструкция восьми имеющихся депо метрополитена.

Метрополитен пополнится так называемым "третьим пересадочным контуром", длина которого превысит 42 километра. Предполагается, что на нем будет открыто 18 станций. Общий объем финансирования составит 240-250 миллиардов рублей.

Кроме того, от станции "Авиамоторная" в район Некрасовка будет проведена еще одна линия, отметил глава департамента.

При этом Бочкарев подчеркнул, что для реализации программы строительства метрополитена в столице могут быть созданы консорциумы из нескольких крупных строительных компаний.

Ранее на встрече с представителями деловых кругов США мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что власти города приветствуют иностранные инвестиции в любые приоритетные отрасли - в образование, здравоохранение, городской транспорт, строительство дорог.

"Мы привлекли на строительство метро все возможные компании России, СНГ, теперь дело - за иностранцами", - цитирует мэра Информационный центр Правительства Москвы.

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